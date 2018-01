Bella Thorne denuncia que sufrió abuso hasta los 14 años

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Los casos de Harvey Weinstein y Kevin Spacey parecen ser sólo el inicio de una ola de denuncias de las celebridades. La valentía de las mujeres, y algunos hombres, que se han visto sometidos a abusos sexuales y que se atreven a acusar públicamente, está animando a muchos otros personajes públicos a contar su caso para apoyar a quienes lo sufren y animarles a no someterse y denunciar.

La actriz y cantante Bella Thorne, de 21 años, ex estrella de Disney, ha sido la última en contar que fue víctima de abusos sexuales desde que tiene capacidad para recordarlo, hasta los 14 años de edad. Para relatar su traumática experiencia personal, Thorne utilizó su cuenta personal de Instagram donde tiene 16.9 millones de seguidores, informa el portal El País.

Dejó en claro que Disney no tiene nada que ver en su caso y lanzó este mensaje: “Abusaron de mí sexual y psicológicamente desde que recuerdo hasta que cumplí 14... cuando por fin tuve el coraje de cerrar mi puerta por la noche y sentarme a esperar a que alguien se aprovechara de mí otra vez. Una y otra vez esperé para detenerlo y finalmente lo hice. Una y otra vez esperé a que se detuviera y finalmente lo hizo. Pero algunos de nosotros no somos tan afortunados de salir vivos. Por favor, resistan por cada alma maltratada".

Un comentario que compartió justo antes de que las estrellas de Hollywood mostraran su apoyo a la campaña Times Up, con el gesto de llevar vestidos negros para posar en la alfombra roja de los Globos de Oro 2018, el pasado domingo.

#TruthHasAVoice STAY STONG GUYS, stay strong!! I believe you can do it, just please, dont give up, it'll get better, it'll stop , I promise you, just dont give up. @bellathorne pic.twitter.com/Z1BDFNlzx2