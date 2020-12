¡Bendita transmisión! Netflix lanzará serie con el Papa Francisco

Ciudad de México.- El Papa Francisco participará en la nueva serie documental que prepara Netflix, basada en el libro "Compartiendo la sabiduría del tiempo", en el que él mismo contribuyó.

En un comunicado emitido por la plataforma se explica que la producción está inspirada en la obra publicada por la editorial Loyola Press, un proyecto editorial del padre Antonio Spadaro y su diálogo con el sumo pontífice argentino Jorge Mario Antonio Bergoglio.

La serie de cuatro episodios contará con la colaboración de hombres y mujeres, mayores de 70 años, de todo el mundo que viajan y cuentan sus historias a jóvenes cineastas menores de 30.

La docuserie, que se emitirá en 2021, presentará en exclusiva una entrevista con el Papa Francisco, quien será el hilo conductor de los capítulos de la serie.

Las personas seleccionadas para los episodios pertenecen a diferentes etnias, tienen distinto estrato social y son de varias religiones.

La serie estará dirigida por Simona Ercolani y producida por Stand By Me, socio de Asacha Media Group.

