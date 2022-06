Beso en "Lightyear", planeado para probar a la sociedad, afirman expertos

La controversia que se ha generado por una escena de la cinta animada "Lightyear", en la cual dos personajes femeninos se besan "de piquito", obedece a que ciertos grupos conservadores sienten que están tocando a la "familia tradicional".

Fabiola Aguilar, académica de Comunicación y Sociedad en la Universidad Iberoamericana, considera que los estudios Pixar, productora del filme, estaban tanteando el terreno, pero quizá no imaginaron una respuesta tan grande.

Por dicha secuencia, de escasos segundos, se prohibió su proyección en países como los Emiratos Árabes y, en Perú, una cadena de cines colocó una advertencia sobre ideología de género, que luego retiró.

Recuerda que "Red", también filme de Pixar, aborda el tema de la menstruación abiertamente, pero eso no es algo que incomode a estos grupos.

"Creo que Pixar sabía que iba a generar cierta polémica, calcularon; pero aquí no vieron que iba a ser tanta; fue deliberado lo que hicieron pensando que el contexto estaba listo para un tema así", agrega.

Para el crítico Oscar Uriel, la controversia es ridícula. "Si parpadeas, no ves el beso", comenta en alusión a su duración en pantalla.

"Creo hay películas animadas más incisivas como 'Luca' (aparentemente sobre inmigración) o 'Valiente' y esto ahora se me hace una ridiculez porque al final de eso no trata la película, que es de acción y que me entretuvo", agrega.