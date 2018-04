Beso entre mujeres desata conmoción en los Billboard Latinos (Video)

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Durante la celebración de los Premios Billboard Latinos, la famosa jueza de la televisión hispana, Ana María Polo, sorprendió al público y conmocionó a los internautas con un beso arriba del escenario.

De acuerdo con Vanguardia MX, Polo "paró las trompas" y la actriz Catherine Siachoque le respondió con un beso y fue "¡caso cerrado!".

Los internautas no se quedaron atrás y comentaron al respecto. "No lo puedo creer" y "Que alguien me explique" se puede leer en Twitter.

También te puede interesar: Fonsi y Yankee, primeros ganadores de los Billboard Latino

El año pasado la Doctora habló abiertamente sobre sus preferencias sexuales, luego de que se filtraran ciertas imágenes a las redes sociales.

Marlene Key, conquistó el corazón de la jueza y se convirtieron en pareja.

La misma Ana María Polo compartió en su cuenta de Instagram el video del beso y escribió: "lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas".

#Billboards2018 Miércoles!!!! La doctora polo se beso con Catherine!!! — ♡그림자♡ (@Shadow_Night_K) 27 de abril de 2018

Jajaja malvadasea ana maria polo es lesbiana? Se beso en vivo con otra caraja DIOS NO LO PUEDO CREER — JôhânDêr SâLâzâr (@JohanderLoco) 27 de abril de 2018

Primeros Ganadores de los Billboard

Los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee, así como el colombiano J Balvin, son los primeros ganadores de los Premios Billboard Latino 2018.

De acuerdo con 24-horas.mx, la entrega se realiza en Las Vegas, Nevada, con Shakira y Balvin como favoritos, al tener 12 nominaciones cada uno. En tanto, Fonsi y Yankee tienen 10 por su éxito mundial “Despacito”.

Con otras 10 nominaciones aparece Maluma gracias a “Felices Los 4”, que compite al premio de canción del año Hot Latin Song, Digital, Streaming, Latin Rhythm y Airplay y a cuatro nominaciones más por su colaboración con Shakira en “Chantaje”.