Beyoncé lidera la lista de nominados a los premios Grammy.

La lista de nominados a los premios Grammy de este año ha causado revuelo y no es para menos. Beyoncé, la indiscutible reina de los premios, ha encabezado la lista con 11 candidaturas, entre las que destaca la nominación a álbum del año por su innovador trabajo “Cowboy Carter”.

Este proyecto marca un cambio en su carrera al incursionar en el género country, que históricamente ha tenido poca representación de artistas afroamericanos. En este álbum, Beyoncé rinde homenaje a las profundas raíces de la comunidad negra en la música country, algo que muchos consideran un rescate cultural necesario.

🐝 #Beyonce stands alone as the most nominated artist in #GRAMMYs history. She is also the most awarded artist in GRAMMY history.



🎶 99 total career nominations, including this year’s 11, and 32 wins: https://t.co/zovEzgeZPG pic.twitter.com/8ezG61G3tZ