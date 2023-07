Beyoncé utiliza look Louis Vuitton creado por Pharrell Williams

Beyoncé lució, en un concierto de Detroit que formaba parte de su Renaissance World Tour, un atuendo que fue personalizado por Pharrell Williams, director creativo de Louis Vuitton.

Se trata de la novena gira mundial de la artista, después de que la cantante tomara siete años de descanso de los escenarios, por lo que está tratando de que todas sus presentaciones sean especiales y que sus seguidores puedan disfrutar al máximo.

La prenda era de una sola pieza, con impresiones elegantes y relucientes, color negro de fondo y con detalles brillantes a forma de relieve que la cubrían toda.

Según Vouge, la artista de 41 años, vistió el primer atuendo personalizado por el intérprete de "Just a Cloud Away" para la casa de lujo francesa.

Williams por su parte, ha mostrado siempre destacar en líneas masculinas desde que recibió el nombramiento como director creativo de la maison.

Jay Z y Beyoncé se presentaron en la primera fila de su desfile inaugural en París, por lo que era un movimiento lógico que las celebridades muy probablemente darían de qué hablar en torno a colaborar con los relucientes y sofisticados diseños del también cantante.

La intérprete de temas como “Halo”, "Single Ladies" y “Crazy in love” suele destacar y acaparar la atención con cada una de sus elecciones de vestuario, considerando que ha mostrado un impresionante número de outfits para cada una de sus presentaciones, recientemente sorprendió con minivestido personalizado de Tiffany & Co. que usó en su show de Toronto.

Su más reciente gira mundial fue pensada para la promoción de Renaissance, el séptimo álbum de estudio de "Queen Bey", el cual fue alabado por la crítica, además de conseguir a nivel internacional un buen posicionamiento en la lista Billboard Hot 100.

El tour arrancó el 10 de mayo de este 2023 en Estocolmo, Suecia, y la demanda de boletos para sus 57 conciertos en Europa y Estados Unidos ha sido significativa.

Beyoncé, Blue and the tour dancers in custom Louis Vuitton outfits with their signature Damier check by Pharrell Williams at the RENAISSANCE World Tour in Detroit. 💎 https://t.co/Gv5b2o6FYe pic.twitter.com/bRA4RBtFJ8