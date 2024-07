Bikini de Leia ‘esclava’ se subasta en 175,000 dólares

El famoso bikini dorado de Carrie Fisher, conocido por su aparición en "El retorno del Jedi" de la saga “Star Wars”, se subastó por una impresionante suma de 175,000 dólares.

Esta venta, realizada por Heritage Auctions, una reconocida casa de subastas en Dallas, capturó la atención de coleccionistas y fanáticos de la icónica franquicia.

El bikini ganó notoriedad cuando Fisher lo usó en la escena inicial de la película de 1983, donde su personaje, la princesa Leia, fue capturada por Jabba el Hutt en el palacio de Tatooine. Aunque el vestuario vendido no apareció en la versión final de la película, debido a que fue reemplazado por uno más cómodo, su importancia cultural y su conexión con la serie lo convirtieron en un objeto de gran valor.

Joe Maddalena, vicepresidente ejecutivo de Heritage Auctions, explicó que el traje vendido había sido probado en pantalla y utilizado por Fisher durante el rodaje.

Sin embargo, el vestuario no llegó a la versión final de la cinta. La subasta del bikini desencadenó una intensa guerra de ofertas entre los coleccionistas, lo que refleja la pasión que los seguidores tienen por “Star Wars”.

Maddalena no se mostró sorprendido por el interés que el bikini generó. La atención prestada al traje fue comparable a la que recibió una maqueta del caza Ala-Y, también subastada, que se vendió por 1.55 millones de dólares.

Maddalena comentó que tanto “Star Wars” como “Star Trek” cuentan con seguidores extremadamente dedicados, y añadió:

“El poder de ‘Star Wars’ se demuestra una vez más. Esas películas simplemente tienen un gran impacto”.

En una entrevista de noviembre de 2016 con el programa “Fresh Air” de NPR, Carrie Fisher recordó su experiencia con el bikini dorado, mencionando que su uso no fue decisión suya.