Bill Gates revelará los peligros de la IA en nueva docuserie de Netflix

Bill Gates llegará próximamente a Netflix con su docuserie ‘What's Next? The Future With Bill Gates’, para destapar los peligros de la inteligencia artificial.

Ante los avances tecnológicos que vive el mundo hoy en día, en especial en materia de la IA, miles de personas alrededor del mundo se preguntan: 'ahora, ¿qué sigue?'.

What’s Next? The Future with Bill Gates puts the smartest people in the world in conversation to discuss what lies ahead.



More on the new series:https://t.co/s78HUIdEEh — Netflix Tudum (@NetflixTudum) August 15, 2024

Variety dio a conocer que el genio tecnológico protagonizará la docuserie, en donde tratará de darle cabida a este y otros temas de relevancia global.

"Tengo la suerte de que mi trabajo me permite estar en primera línea de algunos de los problemas más urgentes que enfrentamos hoy" , señaló Gates en un comunicado de prensa replicado por Variety. "Aunque están sucediendo cosas aterradoras en el mundo, es más fácil mantenerse optimista cuando uno entiende exactamente qué se necesita para enfrentar desafíos difíciles, y algunas de las grandes ideas que la gente tiene para resolverlos".

Problemáticas de salud física y mental, cambio climático y tecnología son parte del abanico de tópicos que Gates explorará en el show, comprendido por cinco episodios, todos producidos por la ganadora del Óscar, Morgan Neville.

"Juntos, exploramos el camino hacia el progreso para cinco de los mayores problemas que enfrentamos. No puedo esperar para compartir esta increíble experiencia, y espero que los espectadores la encuentren tan estimulante de ver como yo la encontré filmar", comentó Gates en el comunicado.

EXCLUSIVE: Netflix has picked up the five-part docuseries “What’s Next? The Future With Bill Gates,” which follows the tech icon, billionaire and health and climate philanthropist as he explores some of the world’s most pressing issues. https://t.co/CjYq1dpBLf — Variety (@Variety) August 15, 2024

‘What's Next? The Future With Bill Gates’, de acuerdo con su sinopsis oficial, pondrá también a Gates a investigar y debatir sobre ‘la promesa y los riesgos de la inteligencia artificial’.

"Bill es una de las personas más curiosas que he conocido, y la cantidad de aprendizaje que sigue haciendo a diario es realmente inspiradora", reconoció Neville en otro comunicado, en el portal de Netflix. "Esta serie cubre algunos de los temas más relevantes y a menudo polarizadores que enfrenta la sociedad hoy en día, y espero que esta exploración sea tan emocionante para la gente como lo fue para mí filmarla. Aprender cosas nuevas y conocer a innovadores es lo que enriquece mi vida todos los días, y esta serie me dio la oportunidad de hacer ambas cosas".

En el show, que se estrena el próximo 18 de septiembre en la plataforma, se incluirán charlas y entrevistas con científicos, periodistas, políticos, artistas reconocidos, doctores y genios informáticos, entre otros.

Netflix ya había colaborado con el multimillonario en el pasado, en la docuserie ‘Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates’, que nos narraba su historia de vida, la creación de Microsoft y sus pasiones filantrópicas.

Con información de Reforma y Variety