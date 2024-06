Bill Skarsgård volverá a encarnar a Pennywise en precuela de ‘It’

Bill Skarsgård volverá a aterrorizar a los niños de Derry al retomar su papel como el terrorífico Pennywise en la nueva serie precuela de ‘Eso’ (‘It’), titulada provisionalmente ‘Welcome to Derry’.

Aunque inicialmente Skarsgård había declarado que no estaba involucrado en este nuevo proyecto, dejó la puerta abierta para un posible regreso.

Ahora, que su participación ha sido confirmada, ha generado gran expectativa entre los fanáticos de los proyectos que toman como inspiración la mente torcida del escritor estadounidense, Stephen King.

Just when you thought your nightmares were over… Bill Skarsgård has been cast in the Max Original Series Welcome to Derry (working title), reprising his role as Pennywise from “It” and “It Chapter Two.” https://t.co/XpXypptEnT pic.twitter.com/d4foLkQ8IZ