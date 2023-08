Billboard premia a Los Ángeles Azules por su Trayectoria Artística

Los Ángeles Azules recibirán el premio Billboard por su Trayectoria Artística, el próximo jueves 5 de octubre en la ceremonia de Billboard de la Música Latina.

La destacada trayectoria artística de la agrupación está compuesta por colaboraciones exitosas, tales como ‘Mis Sentimientos’, donde tuvieron el placer de cantar al lado de Ximena Sariñana, ‘Suelta el listón de tu pelo’ con Denise Gutiérrez y ‘Nunca es suficiente’ con Natalia Lafourcade.

.@angelesazulesmx will receive the Lifetime Achievement Award at the 2023 Billboard Latin Music Awards. 🏆 #Billboards2023 https://t.co/r7UlFXMFvT