Billie Eilish se alía con Fender y lanza a la venta su Ukelele oficial

Cancún, Quintana Roo.- Billie Eilish se unio con una de las marcas más importantes en la industria de la elaboración de guitarras y bajos, Fender, para lanzar su Ukelele oficial.

El Ukulele viene en color negro con dorado y presenta un patrón basado en el diseño característico de Billie Eilish, e incluye también un pequeño panel para controlar el volumeny estilos del aparato, así como una pequeña herramienta de afinación.

The Billie Eilish Ukulele is available now. @Fender https://t.co/yx7SckOY8u pic.twitter.com/z5QuS15wiZ