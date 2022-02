Necesito que Billie se disculpe; Kanye West defiende a Travis Scott

Las polémicas con Kanye West no paran, ahora el cantante publicó en su cuenta de Instagram que no participará en el festival de Coachella si Billie Eilish no se disculpa con Travis Scott por un comentario que realizó en uno de sus conciertos.

En la fotografía que compartió se observa un tipo de manifiesto, exigiendo, en mayúsculas, que la cantante de 20 años debe de disculparse con Travis y las familias de las personas que perdieron la vida.

“Vamos Billie te amamos por favor te disculpas con Trav y con las familias de las personas que perdieron la vida nadie tenía la intención de que esto sucediera Trav no tenía idea de lo que estaba pasando cuando estaba en el escenario y estaba muy dolido por lo que pasó y sí, Trav estará conmigo en Coachella pero ahora necesito que Billie se disculpe antes de actuar”, afirmó el exesposo de Kim Kardashian.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ye (@kanyewest)

¿Qué hizo Billie que molestó a Kanye West?

Todo comenzó cuando Billie pausó su concierto en Atlanta para asegurarse de que un fan cerca de la primera fila estuviera bien, debido a que tenía problemas para respirar, incluso la joven cantante intentó ayudar buscando un inhalador y explicó que lo principal era que estuviera bien para poder continuar con el show.

Tiempo después, la interprete de “Bad Guy” aseguró: “Espero a que la gente esté bien antes de continuar”, lo que el público tomó como una indirecta para Travis, debido al trágico accidente que sucedió en "Astroworld".

Billie Eilish detiene un concierto para ayudar a un fan pic.twitter.com/vh8ftxOCaz — EL MUNDO (@elmundoes) February 8, 2022

Hasta el momento, Travis no ha realizado algún comentario al respecto, pero Kanye salió al rescate para limpiar la imagen de su amigo afirmando que Scott no tenía idea de lo que estaba sucediendo.

Kanye West y Billie Elish forman parte de la próxima edición de Coachella para este año, pero tras la reciente publicación, la participación de “Ye” no estaría muy segura dentro del festival.

YAY!



Presale for Weekend 2 starts Friday 1/14 at 10am PT. Weekend 1 is sold out. Register now at https://t.co/qujCsdCWkp pic.twitter.com/cEp5iNJY9M — Coachella (@coachella) January 13, 2022

También te puede interesar:

Autopsia de Bob Saget revela que murió de un golpe en la cabeza

Anuel AA le dice adiós a su gira 'Emmanuel World Tour' en México

¿Belinda y Nodal terminaron? Esto es lo que se sabe