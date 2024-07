Billie Eilish y Finneas O'Connell: hermandad en el mundo de la música

Para Billie Eilish, su carrera en el mundo de la música no está completa sin su hermano, Finneas O'Connell, quien juega un papel crucial en la creación de sus exitosas canciones.

La cantante estadounidense de 22 años expresó este sentimiento durante una experiencia para fans, donde fue entrevistada por la rapera puertorriqueña Young Miko, en el Polyforum Siqueiros en la Ciudad de México.

"Cuando mi hermano y yo componemos, estamos pensando cómo se escucharán esas canciones en vivo. En la música siempre hay sorpresas, y al sacar este álbum nos volvimos virales en TikTok. Ese fue un recordatorio de que es importante saber quiénes somos y de dónde venimos”.

"Cuando tenía 13 años ni siquiera tenía idea de que era un tipo de diversión, y ahora hicimos un trabajo más sólido. Cuando trabajamos juntos tenemos una dinámica espiritual, no sé en qué consista, pero es tan especial que logramos hacer este disco, ‘Hit Me Hard and Soft’”, explicó la cantante, mientras las luces del recinto se teñían de azul sobre los murales de David Alfaro Siqueiros y los fans gritaban "¡Billie, Billie, Billie!".

Desde el lanzamiento de su tercer álbum, en mayo, ha registrado más de 2 mil millones de reproducciones a nivel mundial y alcanzado el número uno en 25 países, mientras que sus sencillos ‘Birds of a Feather’ y ‘Lunch’ ocupan los principales lugares de la lista Top 50 Global en Spotify.

The Beatles, un pilar importante para Billie Eilish y su carrera musical

Eilish se puso nostálgica al recordar que The Beatles formó parte de su educación musical básica al formarse como cantante gracias a sus padres, un gusto que también comparte con Finneas.

"The Beatles son icónicos y mis padres me lo inculcaron. Era música y no sabía que The Beatles no eran de mi época, pero me inspiraron. Es divertido haber conocido la música con la que empecé porque no tenía idea de lo que estaba haciendo, y como cantantes nunca terminamos de aprender y entender todo lo que hacemos con nuestra música, pero lo sentimos", dijo.

Durante la charla íntima a cargo de Young Miko, la intérprete de ‘Bad Guy’ recordó ante 350 fans mexicanos, aquellos momentos en que empezó a ser consciente de su creciente fama.

"Mi momento sucedió gradualmente, como el que recuerdo de la primera vez que me pidieron una foto: tenía 14 años, estaba haciendo una sesión de fotos y alguien se me acercó a pedirme una foto. No entendí lo que pasaba en primera instancia, pero en ese momento pensé que mi vida como artista estaba cambiando”.

(Foto: Eric Charbonneau/MGM)

"En mi primer tour en Australia, en 2016, salí a patinar a una pista de hielo y todos empezaron a verme. De repente, un montón de niños me rodearon y no supe qué hacer. Ese momento fue increíble porque mi música llegaba a todos lados", compartió Eilish, quien al terminar la charla recibió flores junto a su anfitriona.

Como parte del Hit Me Hard and Soft: The Tour, que iniciará en septiembre, la cantante tiene programadas fechas en ciudades como Chicago, Toronto, Atlanta, Sídney, Ámsterdam, Londres y París, entre otras. Sus fans le pidieron tomar a México en cuenta.

"México me ha mostrado amor y apoyo a lo largo de los años. He tenido tantos buenos recuerdos aquí que no puedo esperar para volver y hacer una gira próximamente", agregó.

Con información de Reforma