Billy Ray Cyrus se divorcia; no duró el amor con la cantante Firerose

Cupido parece no tener aprecio ni el más mínimo aprecio por Billy Ray Cyrus y su recién divorcio salido del horno nos lo demuestra.

Page Six ha revelado que el compositor de música country y padre de Miley Cyrus, solicitó el divorcio a menos de un año de haber caminado por el altar con la cantante de 29 años, Firerose.

Mientras Page Six señala que los documentos que obtuvo detallan que Cyrus de 62 años presentó la documentación correspondiente discretamente a finales de mayo, People menciona que las causas de su ‘pedido’ se deben a ‘diferencias irreconciliables y conducta matrimonial inapropiada’.

Billy Ray Cyrus files for divorce from Firerose after less than one year of marriage https://t.co/DxvrFd7XG1 pic.twitter.com/rZcSe4N92P