"Black Adam" lidera las taquillas y las recaudaciones en cines

La película de superhéroes “Black Adam” que protagoniza Dwayne Johnson se mantuvo en el primer sitio en las recaudaciones de los cines de Estados Unidos y Canadá en su segundo fin de semana de exhibición.

Aunque sus ganancias disminuyeron en un 59% en comparación con sus primeros días en las salas, de todas formas recaudó 27,7 millones de dólares adicionales para un total de 111,1 millones en esos dos países, según estimados de la industria difundidos el domingo.

Por otro lado, “Ticket to Paradise”, la comedia romántica estelarizada por Julia Roberts y George Clooney, disminuyó en sólo 37% en su segundo fin de semana, ubicándose en la segunda posición.

Sumó 10 millones de dólares adicionales al ser proyectada en 3.692 cines, para un total nacional de 33,7 millones. A nivel mundial acumula 119,4 millones.

Mientras tanto, las películas de terror se ubicaron en los sitios del tercero al quinto el fin de semana previo al Halloween.

La cinta “Prey for the Devil” fue tercera con 7 millones de dólares al ser proyectada en 2.980 cines; “Smile” se ubicó en cuarto lugar en su quinto fin de semana con 5,1 millones de dólares, para un acumulado nacional de 92,4 millones (en base a un presupuesto de 17 millones), mientras que “Halloween Ends” quedó en la quinta posición en su tercer fin de semana con 3,8 millones de dólares, para un total de 60,3 millones en Estados Unidos y Canadá. Fue transmitida simultáneamente en el servicio de streaming Peacock, de Universal.

A continuación presentamos el estimado de venta de boletos del viernes al domingo en las salas de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas serán dadas a conocer el lunes.

1.- "Black Adam”, 27,7 millones de dólares

2.- “Ticket to Paradise”, 10 millones

3.- “Prey for the Devil", 7 millones

4.- “Smile”, 5,1 millones

5.- “Halloween Ends”, 3,8 millones

6.- “Lyle, Lyle, Crocodile”, 2,8 millones

7.- “Till", 2,8 millones

8.- “Terrifier 2", 1,8 millones

9.- “The Woman King”, 1,1 millones

10.- “Tár”, 1 millón

Con información de AP.