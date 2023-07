BLACKPINK arrasa el festival ‘BST Hyde Park’ en Londres

Durante una parada de su gira mundial 'Born Pink', BLACKPINK tuvo el placer de encabezar el festival de música “British Summer Time Hyde Park” en Londres el 2 de julio.

BLACKPINK BST HEADLINER#BLACKPINKxBSTHydePark pic.twitter.com/zY5jKEy54u — EL (@pinksmilf) July 2, 2023

El concierto contó con el apoyo de una intérprete en lengua de señas, que se mostró bastante energética durante toda la presentación, generando el reconocimiento de los fanáticos.

me están diciendo que en la presentación de blackpink en el hyde park hubo un interperete de señas que es para personas sordas omg pic.twitter.com/dgOT6SJiOt — ؘ (@lesblinkot4) July 3, 2023

La presentación incluyó canciones como: Pretty Savage, Playin' with fire, Typa Girl, How you like that, además de sus canciones como solistas.

Siempre pasa algo curioso cuando las chicas se presentan en algún festival.

En Hyde Park, apareció un avión que atravesaba los cielos mientras cantaban la parte de How You Like That “look up in the sky, it’s a bird, it’s a plane” (mira hacia el cielo, es un ave, es un avión).

Coachella tuvo la luna rosada durante la presentación de blackpink y ahora Hyde Park tuvo un avión pasando justo en el momento que blackpink y todos cantaban “Look up in the sky it's a Bird, it's a Plane" en How You Like That pic.twitter.com/F0IcWaJNcH — ؘ (@lesblinkot4) July 3, 2023

El talento de Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, causó el asombro de las personas que asistieron al festival.

Los nuevos vestuarios dejaron atónitos a todos los presentes, viendo el lado sensual y embriagador que tienen las cuatro.

Los Blinks británicos mostraron el poder que tienen, representando alrededor de un 80 por ciento del público.

65 mil personas cantando ‘Playing With Fire’, ese festival era un concierto de BLACKPINK pic.twitter.com/sHUvFtl12r — ⁴ (@lovskpink) July 3, 2023

Varios medios de comunicación y expertos, son absorbidos por la energía y pasión que emana el grupo.

“Habiendo entrado al programa sabiendo solo un puñado de canciones, me quedé realmente asombrado por la resistencia y la capacidad de actuación de los cuatro miembros de BLACKPINK", menciona un crítico británico. "Blackpink no es solo uno de los grupos de k-pop más grandes, son UNO de los GRUPOS MÁS GRANDES DEL MUNDO y punto.", declaró la BBC News.