BLACKPINK se apodera de Starbucks con nueva colaboración

La sensación de kpop 'BLACKPINK', sacó su reciente colaboración con Starbucks, donde promocionan mercancía exclusiva con sus colores representativos (negro y rosa).

Los fanáticos pueden comprar una caja especial que viene con toda la mercancía, entre lo que se encuentran termos, tazas, bolsas e incluso un tapete de yoga. O si quieren, pueden comprar los artículos individualmente.

Para fortuna de los blinks en Asia, los productos estarán disponibles en varios países, pero el resto de los blinks internacionales no podrán comprarlos en sucursal; a menos que compren a través de su página en línea.

I badly want the yoga mat, passport holder and the jennie pick mug 😭 #BLACKPINKxSTARBUCKS pic.twitter.com/XlrUjHwowP