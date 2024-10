Blade es retirada del calendario de estrenos de Disney

La esperada nueva versión de Blade, que tenía a Mahershala Ali como protagonista, ha sido oficialmente eliminada del calendario de estrenos de Disney.

La película, que estaba programada para estrenarse el 7 de noviembre de 2025, será reemplazada por Predator: Badlands, la sexta entrega de la famosa franquicia de ciencia ficción, según informó el medio internacional Variety.

Este ajuste en el cronograma de estrenos era ampliamente anticipado después de que el CEO de Disney, Bob Iger, anunciara en mayo que Marvel limitaría sus estrenos a un máximo de tres largometrajes al año.

