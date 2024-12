Blake Lively acusa de acoso sexual al director de ‘It Ends With Us’

Blake Lively ha presentado una demanda contra su director y coprotagonista de la película ‘It Ends With Us’, Justin Baldoni, acusándolo de acoso sexual.

En el documento legal, Lively sostiene que Baldoni intentó orquestar una campaña de desprestigio en su contra, lo que le causó a ella y a su familia ‘grave angustia emocional’, revela Variety, que obtuvo una copia de la demanda.

El abogado de Baldoni y de su productora, Wayfarer Studios, Bryan Freedman, respondió a las acusaciones, calificando la demanda de ‘vergonzosa’ y repleta de ‘acusaciones categóricamente falsas’.

Blake Lively told The New York Times in a statement: “I hope that my legal action helps pull back the curtain on these sinister retaliatory tactics to harm people who speak up about misconduct and helps protect others who may be targeted.”https://t.co/qNn8bsQCKc