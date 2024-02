‘Bob Marley: One Love’ supera las expectativas y se mantiene en las recaudaciones

La película biográfica "Bob Marley: One Love" continúa superando las expectativas en las taquillas por segunda semana consecutiva, posicionándose en el primer lugar en los cines de Estados Unidos y Canadá.

Esta producción de Paramount, protagonizada por Kingsley Ben-Adir y dirigida por Reinaldo Marcus Green, ha recaudado impresionantes 13,5 millones de dólares en su segundo fin de semana en cartelera, sumando un total de aproximadamente 72 millones de dólares en América del Norte.

Estas cifras demuestran el éxito rotundo de la película, que ha cautivado al público con la historia de la leyenda del reggae mientras se preparaba para su icónico concierto en Jamaica.

A pesar de los nuevos estrenos, como la entrega más reciente de la serie de anime "Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Hashira Training", la cual obtuvo 11,7 millones de dólares en su debut, y la película "Ordinary Angels" de Lionsgate, con una recaudación estimada de 6,5 millones de dólares, "One Love" se mantiene firme en la cima de las recaudaciones.

El impacto duradero de la música de Bob Marley ha resonado en la pantalla grande, consolidando a esta película como una de las más taquilleras del momento.

“Open your eyes, and look within. Are you satisfied, with the life you’re living.” #Exodus #BobMarley



🎥 live in-studio performance for BBC’s Top Of The Pops TV programme, 9 June 1977. pic.twitter.com/I7mRip7C1u — Bob Marley (@bobmarley) February 25, 2024

Las cifras definitivas de la taquilla del fin de semana en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore, destacan el dominio de "Bob Marley: One Love", seguida por "Demon Slayer" y "Ordinary Angels". Estos resultados reflejan el interés del público en películas con historias cautivadoras y mensajes inspiradores, más allá de las superproducciones convencionales.

A continuación, las diez películas más taquilleras del fin de semana en cines de Estados Unidos y Canadá:

1. “Bob Marley: One Love”, 13,5 millones de dólares.

2. ““Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Hashira Training”, 11,5 millones.

3. “Ordinary Angels”, 6,5 millones.

4. “Madame Web”, 6 millones.

5. “Migration”, 3 millones.

6. “Argylle”, 2,8 millones.

7. “Wonka”, 2,5 millones.

8. “Drive-Away Dolls”, 2,4 millones.

9. “The Beekeeper”, 1,9 millones.

10. “The Chosen”, Episodios 4-6, 1,7 millones.

(Con información de AP)