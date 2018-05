¿Quién entregará a Meghan Markle el día de su boda?

Agencia

INGLATERRA.- La confirmación este jueves de que finalmente el padre de Meghan Markle no acudiría a su boda con el príncipe Harry abría de nuevo la incógnita de quién se encargaría de escoltar a la actriz hasta el altar de la capilla San Jorge.

Una de las posibilidades que se barajaba era que Meghan decidiera romper con la tradición eligiendo a su madre, Doria Ragland, para que la acompañara durante su entrada al castillo de Windsor antes de dar el 'sí quiero' al nieto de Isabel II, pero en un nuevo giro de los acontecimientos anunciado vía Twitter la casa real ha adelantado que esa responsabilidad recaerá sobre el padre del novio.

"La señorita Meghan Markle le ha pedido a su Alteza Real el príncipe de Gales que la lleve hasta el altar del Coro de la Capilla de San Jorge. El príncipe de Gales está encantado de poder dar la bienvenida a la familia real a la señorita Markle de esta forma", han asegurado desde el palacio de Kensington.

Aunque la excusa oficial para justificar que Thomas Markle vaya a perderse el gran día de su hija era que necesitaba reposo absoluto para recuperarse de la operación de corazón a la que se sometió hace unos días, lo cierto es que su ausencia contribuirá a no robar el protagonismo a la pareja real después del escándalo que protagonizó el antiguo director de iluminación tras descubrirse que había pactado con los paparazzi las supuestas imágenes robadas en que aparecía leyendo un libro sobre Inglaterra, viendo fotos de Harry y Meghan en un cafè internet o tomándose medidas para su traje.

Desde el portal TMZ, apuntaban a que había tomado la decisión de no asistir a la ceremonia para no avergonzar a su hija, pero hace unas horas esta no dudaba en ofrecerle su apoyo de cara al público al pedir respeto y comprensión hacia su situación.

"Tristemente, mi padre no asistirá a nuestra boda. Quiero mucho a mi padre y espero que pueda disponer del necesario espacio para centrarse en su salud. Me gustaría dar las gracias a todos aquellos que nos han transmitido generosos mensajes de apoyo. Por favor, recuerden lo mucho que Harry y yo estamos deseando compartir nuestro día especial con ustedes este sábado", publicó Meghan.

