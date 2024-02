Brad Pitt abre de nuevo su corazón a poco tiempo de finalizar su divorcio

Según informes de People, Brad Pitt ha dado un salto adelante en su vida amorosa al oficializar su relación con la empresaria de joyería Inés de Ramón.

Este paso se produce mientras el actor de Hollywood finaliza los trámites de su divorcio con Angelina Jolie.

Se rumorea que Pitt ya comparte techo con su nueva pareja, según reveló una fuente cercana a la pareja.

"Es bastante reciente", dijo una fuente cercana a la pareja, sobre la mudanza de De Ramón a la casa del actor de El Club de la Pelea.

Brad Pitt and girlfriend Ines de Ramon are living together https://t.co/uzgBHaDaN2 pic.twitter.com/NdCSFfZ9N3