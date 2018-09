En secreto, Angelina y Brad ‘firman la paz’

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Poca gente se imaginaba que la relación entre Angelina Jolie y Brad Pitt acabara tan mal. Doce años de relación dan para mucho, y la pareja consiguió hacer pensar a su público que eran una de las más estables de Hollywood.

Sin embargo, nada acabó como se esperaba y decidieron poner punto y final a su relación, al grado de que desde que hace dos años anunciaran su divorcio, muchas han sido las peleas públicas y las malas caras que se han dedicado… al menos hasta ahora.

De acuerdo con Entertainment Tonight e Ifobae, el ex matrimonio ha tenido un primer encuentro en casa de ella.

“Es la primera vez que se han juntado de verdad para hacer que las cosas funcionen desde que empezaron la terapia en grupo con los niños. El encuentro entre Brad y Angie fue un éxito. Van a llevar a cabo el plan pactado a través de los tribunales”, dijo la fuente que se mantiene en el anonimato.

Angelina sería la que habría propuesto esta cita, según el medio norteamericano. “Angelina decidió que ya era momento de hacer que las cosas funcionaran y Brad se ha mostrado muy aliviado y muy dispuesto a escuchar su oferta”.

Parece que “Brad ha estado dedicado a mantener la paz durante todo el proceso y ahora por fin da la impresión de que están en un punto en el que pueden crear una situación más calmada para los niños”.

Este acercamiento probablemente se deba a que el juez que lleva su divorcio señalara a la actriz la posibilidad de perder la custodia si no hacía algo por mejorar la relación con su ex marido. El juez favoreció que Brad tuviera acceso telefónico a sus hijos, sin la supervisión de Angelina, lo que da a entender que anteriormente ella habría podido estar controlando la comunicación entre su ex y los niños.