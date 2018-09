Casas ecológicas que construyó Brad Pitt ¡se caen a pedazos!

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Un abogado planea demandar a la fundación de Brad Pitt por el deterioro de casas construidas en un área de Nueva Orleans que estuvo entre las más afectadas por el huracán Katrina.

Ron Austin dijo al canal WWL-TV que presentaría la demanda en nombre de algunos residentes del Lower Ninth Ward contra la fundación Make It Right del astro de Hollywood. Dice que los residentes han reportado enfermedades y dolores de cabeza, además de problemas de infraestructura.

Según Austin, Make It Right "hizo muchas promesas de regresar y arreglar las casas que inicialmente le vendió a estas personas y no lo han hecho". El reporte no indicó cuántos residentes se unirían a la querella.

Muy aficionado al diseño, Pitt fundó Make It Right en 2006, el año después del desastre natural, junto con el diseñador William McDonough para proporcionar viviendas a personas que habían perdido la suya en el Lower 9th Ward durante huracán. Los edificios fueron creados por los mejores arquitectos, incluido Frank.

Gehry. Pitt, según la página web de arquitectura ArchDaily, se gastó 24 millones de dólares en levantar 86 viviendas, o sea, una media de 280.000 por casa.

Make It Right construyó más de 100 casas "verdes" en el 2008. La fundación no respondió a una solicitud de declaraciones de la estación. Pero fuentes cercanas a Pitt aseguran que la estrella de cine ya está trabajando para solucionar los problemas y donó más dinero para ello.

