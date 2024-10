Brad Pitt filma escenas de su nueva película de F1 en CDMX

El actor estadounidense Brad Pitt estuvo en el Autódromo Hermanos Rodríguez en Ciudad de México este sábado para grabar escenas de su próxima película sobre Fórmula 1.

La filmación se realizó en el marco del Gran Premio de México, aprovechando el ambiente y la infraestructura del evento para sumar realismo a la historia. Pitt, de 60 años, interpreta a Sonny Hayes, un piloto perteneciente a la escudería ficticia Expensify APXGP.

Ready to roll for the weekend ahead 🇲🇽👍#RaceWeek #VivaMexico #APXGP #F1 #F1Movie pic.twitter.com/wQi4YxnKeI