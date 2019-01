Brian Cranston confirma el ‘regreso’ de Breaking Bad

Agencia

CIIDAD DE MÉXICO.- Seis años después de haber concluido la última temporada, Breaking Bad regresará, pero como película.

Así lo confirmó el actor Bryan Cranston durante el fin de semana durante la transmisión de The Tonight Show con Jimmy Fallon, publica López-Dóriga Digital.

“Puedo decir y anunciar esta noche frente a su audiencia, anuncio exclusivo. Puedo confirmar que hay una película de Breaking Bad“, dijo el intérprete de Walter White.

Emitida de 2008 a 2013 por el canal de cable AMC, la serie es considerada como una de las mejores de la historia de la televisión estadounidense.

En solo cinco temporadas, ganó 16 premios de la televisión Emmy, así como dos globos de oro.

“Honestamente, no he leído el guion”, dijo Cranston en noviembre pasado. “Entonces la pregunta es si Walter White estará o no en esta película”, agregó.

El actor aseguró que estaría “absolutamente” listo para asumir el papel de profesor convertido en un fabricante de droga si el creador de la serie y director de la película, Vince Gilligan, se lo propusiera.