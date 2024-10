Britney Spears se casa consigo misma tras su divorcio con Sam Asghari

Britney Spears ha acaparado la atención en las redes sociales tras anunciar que se casó consigo misma después de su reciente divorcio con Sam Asghari.

A través de un emotivo post en Instagram, la icónica intérprete de "Toxic" compartió un video donde posa con un vestido de novia y un velo, ambientado con el tema "Fields of Gold" de Sting.

Britney Spears remarried. The singer's chosen one was herself 🫤



She posted a veiled video on her social media network and wrote: "This is the most amazing thing I've ever done!!!".



The singer has been married three times in total, her first marriage lasted 55 hours😁#trending pic.twitter.com/iFdWCT8RkI