Britney Spears compartirá su vida: revelan que su libro ya está listo

Las memorias de Britney Spears ya están listas y se publicarán en otoño. Algunos expertos describen la publicación como "inspiradora" y un "éxito de ventas instantáneo e innovador".

"También es una historia de supervivencia de cómo salir de la tutea paralizante para encontrar la felicidad con su esposo Sam Ashgari", reveló una fuente cercana a Page Six.

De acuerdo con información, para su libro de memorias, la intérprete de Toxic trabajó con el escritor fantasma Sam Lansky, un aclamado novelista y periodista que ha escrito para The Atlantic, New York Magazine, Time y ha reseñado de estrella como Madonna, Nicki Minaj y Adele.

Por otro lado, sobre la remuneración que Britney recibió por el libro, la fuente reveló al sitio que la cantante obtuvo por parte de la editorial Simon & Schuster alrededor de 15 millones de dólares (más de 304 millones de pesos), cantidad que se parece a lo que Michelle y Barack Obama recibieron respectivamente por sus memorias.

Recientemente, Britney Spears reveló que aún no desea que una película o bioserie cuente su vida, la cantante desea seguir viviendo muchas cosas más antes, y le mandó un mensaje a todos aquellos que desean hacer un producto sobre su vida.

Con una foto de un portón cerrado, la artista aclaró que "aún está viva".

"He oído hablar de hacer una película sobre mi vida. ¡¡¡Todavía no estoy muerta!!! Aunque está bastante claro que me preferían muerta", se lee en su mensaje en el que aprovecha para enviarle un mensaje a sus padres.