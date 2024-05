Britney Spears declara haber sido estafada durante su visita a México

Britney Spears recurrió a sus plataformas digitales para compartir qué durante su recorrido por México, una mujer la engañó cobrándole una cantidad excesiva.

"Una señora me estafó, me hizo pagar 750 dólares en una tienda cuando sólo eran 300", escribió.

A través de Instagram, la intérprete de "Baby One More Time" compartió una foto de cómo se está recuperando del tobillo que se lastimó hace unas semanas y contó cómo vivió su viaje a México, aunque no reveló qué Estado visitó.

"Nadé desnuda en el mar a las 3 de la mañana todas las noches en México. Bebí vino caro y canté en mi ducha exterior. Hice 12 videos en México con mis nuevos vestidos favoritos. Le dije 'vete a la mierda' a alguien con quien bailé por primera vez. Leí todos los libros del hotel e hice paseos nocturnos que me enfadaban porque no estaba al volante", relató.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por XILA MARIA RIVER RED (@britneyspears)

También la Princesa del Pop dijo que tuvo sueños extraños durante su estancia en México que terminó en un resfriado y decidió volver a Estados Unidos.

"Lavé mi propia ropa en la tina. Me puse desagradable, me unté aceite por todo el cuerpo mientras usaba traje de baño y me grabé, pero nunca lo publiqué. Aprendí a ver un poco más hacia arriba. Tuve sueños extraños sobre las paredes de la iglesia. Me resfrié y me fui", declaró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por XILA MARIA RIVER RED (@britneyspears)

En los últimos meses Spears ha viajado a distintas partes del mundo para vacacionar, lo que podría llevar a la cantante a la bancarrota en unos años.

Con infomación de Reforma.