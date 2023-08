Britney Spears dice adiós al botox y revela los daños que le causó

En una revelación sorprendente en sus plataformas digitales, Britney Spears ha tomado la decisión de despedirse del botox. La reconocida artista ha compartido sus experiencias negativas con este tratamiento, resaltando los daños que sufrió en su frente y párpados debido a inflamaciones inesperadas.

El ícono musical compartió su descontento: "Probé el botox, pero los resultados no fueron lo que esperaba. Mi frente se inflamó y mis párpados se debilitaron. Fue como si alguien me hubiera golpeado, y pagar una suma considerable para aparentar que fui golpeada durante semanas no tiene sentido", compartió.

A principios del 2023, la intérprete de "Baby One More Time" había optado por el botox para mejorar su imagen ante sus admiradores y círculo cercano. Sin embargo, la experiencia resultó en morados oscuros y azules, llevándola a ocultarse para evitar que la vieran con marcas evidentes.

Spears compartió su desafío con sinceridad:

"A veces, los nervios pueden tener efectos contraproducentes, y me veo y pienso: '¡Parece que me golpearon!'. Naturalmente, consulté al médico, quien afirmó que era normal. No obstante, me pregunté: '¿Por qué debo esconderme durante dos semanas entonces? El botox es una pesadilla'".

Ahora, Britney Spears ha decidido probar un enfoque natural, explorando el tratamiento SiO como alternativa al botox. Este método sin agujas promete levantar su frente sin efectos secundarios dañinos. Spears explicó entusiasmada: "SiO me brinda los resultados que busco, sin necesidad de inyecciones ni costos excesivos. Es como una masilla que moldea mi rostro de manera natural".

Con una despedida optimista, Spears concluyó: "Decidí no seguir pagando miles de dólares por resultados inciertos. SiO es la respuesta, amigos míos. Una alternativa sensata y saludable para resaltar mi belleza sin comprometer mi bienestar. ¡Adiós, botox!", finalizó.