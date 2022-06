Britney Spears explota contra su hermano y revela que no lo invitó a su boda

Aunque ya es una mujer felizmente casada, todo parece indicar que la paz y la tranquilidad están todavía muy lejos de llegar a la vida de Britney Spears; a pesar de que la cantante llegó al altar hace tan sólo unos días, esto no evitó que volviera a explotar en contra de su familia, en especial de su hermano Bryan Spears.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de "Toxic" escribió un extenso mensaje para explicar las razones que la orillaron a dejar de fuera a toda su familia de uno de los días más felices de su vida.

Britney, inició contando que no pudo disfrutar de la bebida durante la recepción, ya que durante muchos años su padre, quien estuvo a cargo de su tutela legal hasta hace apenas unos meses, y su hermano le prohibieron consumir alcohol; incluso, la sometían regularmente a exámenes para detectar cualquier tipo de sustancia en su organismo.

"Los 13 años que estuve bajo el tutelaje, me hacían examen anti-drogas tres veces a la semana; y en realidad no me gusta el alcohol. Mientras tanto, escuchaba que mi papá se iba a los bares todas las noches y que mi hermano se comía su ensalada de camarones con un whisky con coca todas las noches en Las Vegas, después de mi show ¡y a veces antes! Y él nunca me dejaba ni siquiera beber un sorbo", recordó.