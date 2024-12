Britney Spears huye y se muda a México por los paparazzis

Britney Spears, la icónica "Princesa del Pop", utilizó sus redes sociales para condenar el comportamiento "extremadamente cruel" de los paparazzi durante sus vacaciones en México. En un video publicado el día de su 43 cumpleaños, Spears expresó su frustración por las imágenes que considera ofensivas.

Agregó que estas fotografías deshumanizantes son una de las razones principales por las que decidió mudarse a México. Britney continúa alejada de la música tras su decisión de no volver a la industria, marcada por su lucha contra la tutela legal impuesta por su padre, Jamie Spears.

