Britney Spears se salva del tribunal tras pagar multa de tránsito

Britney Spears decidió seguir los pasos de Shakira y pagó sin problema una multa de tránsito de 332 dólares, evitando así, tener que enfrentarse ante los tribunales de California.

TMZ señaló que la infracción de la estrella del pop de 41 años, fue el resultado de sus malas decisiones al momento de conducir, ya que en octubre del año en curso, cruzó unas líneas dobles en el pavimento mientras manejaba un lujoso Mercedes Benz en Ventura, California.

La intérprete de ‘Baby One More Time’ y ‘Circus’, también tuvo que desembolsar unos 400 dólares para asistir a una escuela de tránsito y aprender sobre las leyes de manejo.

Esta medida le ayudó a evitar a toda costa acumular sanciones en su licencia de conducir.

