Britney Spears se besa con Madonna en su boda con Sam Asghari

Britney Spears se casó con su pareja de años Sam Asghari en una ceremonia en el Sur de California en la que, la “princesa del pop” recreó el mítico beso con Madonna.

El representante de Asghari, Brandon Cohen, confirmó la boda de la pareja.

“Estoy encantado de que este día haya llegado, y que ellos estén casados. Sé que él quería esto desde hace mucho. Él ha sido muy cuidadoso y ha dado su apoyo a cada paso”.

Y por si se preguntan cómo estuvo la fiesta de Britney Spears, bueno Vogue confirma que Madonna y Selena Gómez bailaron Toxic y que Britney y Paris cantaron Stars Are Blind #BritneyWedding 💐💐💐 pic.twitter.com/2ELn44Z6K1 — Pako Arzola (@pakoarzola) June 10, 2022

La boda ocurrió a nueve meses de que la pareja se comprometiera y a siete meses de que terminara la tutela de Spears.

Cuando buscó el final del arreglo legal que controlaba muchos aspectos de su vida, Spears expresó su deseo de casarse con Asghari y tener hijos con él.

Spears estuvo embarazada este año, pero sufrió un aborto natural en marzo.

La pareja se conoció en el set del video musical de la canción “Slumber Party” de Spears de 2016.

La boda no se realizó sin drama inesperado. El primer esposo de Spears fue arrestado tras intentar colarse a la fiesta.

El capitán del Departamento de Policía del Condado de Ventura, Cameron Henderson, dijo que los oficiales respondieron a una llamada por allanamiento de morada a las 2 p.m. del jueves. Henderson dijo que el primer esposo de la cantante, Jason Alexander, fue detenido en el lugar donde se realizó la ceremonia.

Alexander fue arrestado después de que los oficiales notaron que existía una orden de aprehensión en su contra de otro condado, agregó Henderson.

Alexander comenzó una transmisión en vivo de Instagram cuando hablaba con el equipo de seguridad del evento. En su transmisión se veía un vestíbulo casi sin personas, pero decorado, y decía que Spears lo había invitado.

Simplemente Donatella Versace, Paris Hilton, Britney Spears, Madonna, Selena Gomez e Drew Barrymore juntas cantando “Vogue” no #BritneyWedding. ÍCONES!!✨pic.twitter.com/gaR5HwQIXj — Britney Global 🌎 (@britney_global) June 10, 2022

“Es mi primera esposa, mi única esposa”, dijo Alexander, quien estuvo casado brevemente con Spears, su amiga de la infancia, en 2004. Su matrimonio duró apenas 55 horas.

Spears también estuvo casada con Kevin Federline, con quien tuvo dos hijos de ahora 15 y 14 años.

Britney se besa con Maddonna en su boda

La revista Vogue reveló las primeras fotos de los momentos que se vivieron en la mansión de Thousand Oaks, en Los Ángeles.

Britney lució un vestido personalizado con los hombros descubiertos, abertura en la pierna y un clásico velo blanco con ribete de satén mientras su ahora esposo llevó un elegante esmoquin, ambos de Versace.

El encargado de planificar la boda fue el productor de eventos de celebridades Jeffrey Best.

Madonna y Britney compartieron el trono de la música pop durante los años 90 y principios de los 2000. La primera era la "reina" del pop, la segunda la "princesa".

Las dos colaboraron juntas en 2003 con "Me against the music" y su actuación al ritmo de "Like a Virgin" -emblema de Madonna- en los premios de la cadena MTV de ese año, con beso entre las dos incluido, es considerada uno de los momentos más recordados de la cultura pop.

3 generaciones del pop y leyendas en una sola foto

Britney, Madonna y Selena #BritneyWedding pic.twitter.com/imd0QZZKEo — jenn :)) (@cherrygoldm) June 10, 2022

Después de 29 años, en la tercera boda de Spears, ese beso volvió a repetirse.

