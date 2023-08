Britney Spears se separa de su esposo por supuesta infidelidad

Britney Spears y su marido, Sam Asghari, se habrían separado en medio de acusaciones de infidelidad, de acuerdo con el medio TMZ.

De acuerdo con distintas fuentes el esposo de la cantante supuestamente la confrontó la semana pasada por los rumores de que ella lo había engañado.

Aunque no está claro si dichas afirmaciones son verídicas o no, afirman que hubo una fuerte discusión entre ambos.

"Es sólo cuestión de tiempo antes de que Sam solicite el divorcio", señalaron las fuentes a TMZ.

Los informantes agregaron que Sam, de 29 años, tomo la decisión de mudarse de la casa que compartía con la intérprete de temas como “...Baby One More” Time”, “Criminal” y "Toxic" y ahora ha pasado a vivir en un lugar propio.

Anteriormente, se había revelado que desde hace meses había "problemas profundos" con la pareja, señalando que Sam no llegaba a dormir a su casa.

Además la denominada “Princesa del pop” estadounidense de 41 años, llegó a tener discusiones con su esposo, incluyendo gritos frecuentes en sus confrontamientos.

La pareja comenzó a salir en 2016, cuando él consiguió participar en uno de sus videos musicales. Desde ese momento parecían inseparables.

El actor iraní-estadounidense había expresado públicamente su apoyo a la artista en distintas ocasión y la había defendió de las críticas que recibía.

Britney se casó en junio del 2022 con Sam Asghari, aunque para ese evento tan importante para ella decidió no invitar ni a su madre ni a su hermana Jamie Lynn Spears.

Por el momento la pareja no se ha pronunciado sobre los rumores de su separación, no obstante al parecer si desactivaron los comentarios en sus respectivas redes sociales para evitar los mensajes por parte de los fans o los cuestionamientos que por el momento optan por no aclarar.

Con información de Reforma y viveUSA.