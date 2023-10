Britney Spears se arrepiente de 'secuela' de su libro de memorias

La cantante Britney Spears causó el furor de sus fans luego de postear un mensaje donde adelantaba que estaría preparando el segundo volumen de su libro de memorias The Woman In Me, para el 2024.

"¡El humor es la cura para todo! ¡Atentos! El volumen 2 se lanzará el próximo año ¡así que prepárate!", escribió la intérprete de "Toxic", vía Instagram.

Con lo anterior, los fans mostraron apoyo a la artista pop, añadiendo que existen más verdades sobre su trayectoria en el mundo del espectáculo que deben saber.

Aunque todo ha sido un éxito con el libro, más tarde, el sitio The Wrap reportó la desaparición del posteo donde Spears había hecho el anuncio de su siguiente proyecto.

El libro fue lanzado al mercado de Estados Unidos, y otros países, a partir del pasado 24 de octubre, desde entonces se ha mantenido en el primer lugar de ventas en la plataforma Amazon.

Ese mismo día, la cantante informó, y agradeció, en sus redes sociales, el apoyo que ha obtenido la obra por parte de sus fans, a quienes atribuyó el récord del libro de memorias de una celebridad más vendido en la historia.

La única ex pareja de Spears que no fue criticada en el libro fue Sam Asghari, quien fue catalogado por la cantante como "un regalo de Dios".

Sobre los elogios, el modelo manifestó sus agradecimientos hacia Britney, luego de ser captado por TMZ. "Estoy muy orgulloso de ella, espero que se apodere del mundo", comentó el famoso al medio.

Asghari estuvo casado con Britney Spears entre 2022 y 2023, su relación acaparó las cámaras de la prensa durante ese periodo, sin embargo, el también actor terminó solicitando el divorcio, alegando diferencias irreconciliables con la cantante.

(Con información de Reforma)