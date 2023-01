Britney Spears sufre colapso en restaurante de Los Ángeles

Al parecer, de nueva cuenta fanáticos de Britney Spears se encuentran preocupados por el estado mental de la cantante de pop, debido a que fue captada sufriendo un aparente ‘colapso mental’ en un restaurante de Los Ángeles, en el que se encontraba junto a su esposo, Sam Asghari.

Los hechos fueron dados a conocer a través de TMZ, quienes señalaron que las personas que presenciaron el incidente en Joey en Woodland Hills, California, la cantante tenía un comportamiento "maníaco" y comenzó a hablar sin sentido.

"Spears también estaba siendo grabada en ese momento por clientes dentro del restaurante, lo que supuestamente molestó al cantante de 'Hold Me Closer', señaló Page Six.

Ante el ‘acoso’ por parte de personas que se encontraban filmando la actitud de Britney, para evitar que siguiera siendo captada tuvo que optar por sostener un menú para cubrirse el rostro, pero momentos antes, Asghari, de 28 años, estaba "visiblemente molesto" y "salió furioso" del lugar sin ella.

Seguidamente, la cantante salió del restaurante junto a su guardaespaldas, quien tuvo que regresar para pagar la cuenta.

I zoomed in on this video of Britney Spears from @TMZ TikTok and it sounds like she says “daddy walked out the door” 🚪 what do you hear 👂 pic.twitter.com/bKRWOLBuE4

Spears ha luchado abiertamente con problemas de salud mental, le diagnosticaron trastorno bipolar, y reveló en la corte que fue retenida en un centro de salud mental en contra de su voluntad y obligada a tomar medicamentos.

La pareja ha dejado entrever en varias ocasiones que su relación tiene algunos altibajos.

Spears admitió en noviembre que no estuvo totalmente "presente" durante su boda con Asghari y el actor nacido en Irán también dijo que no es fanático de las fotos en topless de su esposa en las redes sociales.

Britney Spears was talking with someone at her table (you can see someone’s hand) then while trying to order something she saw people filming her and covered herself… there’s nothing weird in the video at all



TMZ is lying and trying to create another 2007 situation pic.twitter.com/BG3mMX1H2t