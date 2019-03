Bruno Bichir niega acusaciones hechas a través de #MeToo

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que esta semana fue acusado de violación a través de redes sociales mediante el movimiento #MeToo en México, Bruno Bichir negó haber abusado de una persona de 19 años de edad.

En conferencia de prensa, en la que se dio a conocer la reapertura del Foro Shakespeare para 2020, Bichir expuso que a él siempre le gusta arreglar cualquier problema viendo a los ojos al afectado, y no es la primera vez que alguien le levanta falsos y probablemente no será la última.

El menor de los hermanos Bichir aseguró que para él la palabra "No" es sagrada, por lo fue una sorpresa dicha acusación.

Explicó que desde el pasado martes está enterado de la denuncia anónima que se realizó en su contra a través de la cuenta de Twitter @MeTooCineMx.

"Es una señalamiento muy duro. Lo primero que diría es que no me tengo que defender de algo que no he hecho, y segundo me gustaría conocer a esta persona", expresó.

Subrayó que "sería valioso que todas las acusaciones, demandas, experiencias que desafortunadamente han tenido muchas personas en el mundo, den la cara".

El tuit señala que a la edad de 19 años, el autor (a) del mensaje y Bruno Bichir, de casi 50 años, "me invitó a su departamento varias veces. Después de alcoholizarme una vez, casi inconsciente me violó".

Desde la creación de la cuenta, cientos de usuarias han denunciado a diferentes personajes de la industria del entretenimiento en México.

Bichir calificó de lamentable que en el país se tengan que resolver problemas de esa índole a través de las redes sociales.

"Me parece poca cosa hacerlo y por eso desde hace años que no sigo a nadie por esta red social, ya que se me hace un instrumento poco útil, y si a alguien le sirve, pues qué bueno", sentenció.

Cuando se le interrogó sobre la acusación, el actor respondió que el texto contiene una serie de inconsistencias al señalar que ocurrió hace un año, cuando él tenía 50 años.

"No tengo ningún recuerdo en ese sentido, no pudo haber sucedido, porque no me reconozco en ese escrito, no nada más por sus inconsistencias, sino porque nunca he violentado a nadie para conseguir algo", indicó.

(Con información de Infobae y Excélsior)