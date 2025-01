Bruno Mars busca un tercer éxito en Billboard con ‘Fat, Juicy & Wet’

Bruno Mars y Sexyy Red han realizado un impactante crossover en el video musical de su nuevo sencillo titulado “Fat, Juicy and Wet”, que también cuenta con la colaboración de Lady Gaga y Rosé.

Ambas artistas, Gaga y Rosé, han tenido un destacado desempeño en el Billboard Hot 100, junto a Mars.

Su sencillo “Die With a Smile” se ha mantenido en el puesto número 1 durante tres semanas consecutivas, mientras que “Apt.” ha logrado destacar en la lista. En busca de un tercer éxito, Mars presenta “Fat, Juicy and Wet”.

El video, ambientado en un intenso fondo rojo oscuro, muestra a los cuatro artistas vestidos con trajes a juego, descorchando botellas de champán y bailando al ritmo de un hip-hop pegajoso.

La letra del pegajoso estribillo no escatima en detalles explícitos:

“I don’t even gang bang, pussy so good/Made me throw up a set (Throw up, throw up)/That good kitty-kitty, good kitty-kitty, make it my pet”.