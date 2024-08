Bruno Mars sorprende en la CDMX con "El Sonidito" en su primer show

El pasado jueves 8 de agosto, Bruno Mars conquistó a la Ciudad de México con su primer concierto en el renovado Foro Sol, ahora Estadio GNP Seguros. El cantante hawaiano ofreció un show inolvidable que marcó la inauguración del nuevo recinto, que promete ser el epicentro de los conciertos masivos en la capital mexicana.

Por medio de sus redes el cantante agradeció a sus fans de México por las 3 fiestas y por darle la oportunidad de cumplir hacer realidad su sueño de infancia de ser un luchador.

El momento más sorprendente de la noche fue cuando Mars fusionó su éxito mundial "Uptown Funk" con la canción mexicana "El Sonidito", del grupo nayarita Hechizeros Band.

Esta inesperada combinación causó furor entre los asistentes, quienes no dudaron en compartir videos del momento en redes sociales, agradeciendo el toque mexicano en el espectáculo.

"Uptown Funk", lanzada en 2014 en colaboración con Mark Ronson, es una de las canciones más emblemáticas de Bruno Mars.Con su estilo funk, soul y boogie, rápidamente se convirtió en un éxito global, alcanzando el número uno en múltiples listas de popularidad, incluyendo el Billboard Hot 100.

Su ritmo contagioso y su vibrante video musical consolidaron este sencillo como uno de los más grandes éxitos de la última década.

En un video compartido en Instagram, Bruno Mars se robó la atención de sus seguidores al aparecer luciendo una máscara de luchador dorada mientras mostraba sus habilidades de baile en varios lugares icónicos de la Ciudad de México.

El cantante comentó por medio de Instagram el siguiente agradecimiento a sus fans de México:

El concierto fue el primero de dos fechas programadas en el Estadio GNP Seguros, con una segunda presentación el sábado 10 de agosto.

