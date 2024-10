Bruno Mars sorprende con show privado en Televisa San Ángel

El cantante estadounidense Bruno Mars ofreció un exclusivo show privado en Televisa San Ángel, ante unos 500 invitados especiales, el miércoles por la noche.

El evento, que marcó la presentación de los nuevos programas de Televisa para 2025, fue una verdadera fiesta de funk y jazz, con Mars deslumbrando a los asistentes con su energía inagotable y sus infaltables coreografías.

Mars, quien recientemente llenó el Estadio GNP en tres ocasiones durante agosto, regresó a la Ciudad de México para este evento íntimo, donde comenzó su espectáculo a las 19:30 horas interpretando "24K Magic".

😍 ¡Bruno Mars está en México! y así comenzó su show en evento privado de Televisa, donde se presentó la programación para 2025. 🕺🕺

Con siete músicos a su lado, apareció desde una pantalla giratoria, lista para desatar la emoción de los presentes. El foro de Televisa, famoso por haber albergado programas como el de Chabelo, fue testigo de un show que, aunque breve, dejó una huella en todos los asistentes.

Durante los 40 minutos de presentación, Mars interpretó una decena de canciones, entre las que destacaron "Treasure", "Billionaire", "That's What I Like" y "Marry You".

Bruno Mars deslumbra en íntimo show en Televisa

Con su guitarra en mano y su carismática presencia, el músico hawaiano de 39 años invitó al público a dejar de lado sus celulares y disfrutar el momento, pidiendo a los presentes que se unieran al ritmo y bailaran.

Entre los asistentes figuraban actores y conductores de Televisa, quienes no pudieron resistirse a cantar y bailar los éxitos del multipremiado artista. El show culminó con dos de sus canciones más icónicas: la balada "Just the Way You Are" y el himno de fiesta "Uptown Funk", que puso fin a una noche memorable.

Con esta presentación privada, Bruno Mars volvió a demostrar por qué es uno de los artistas más importantes de la escena musical actual, destacando no solo por su talento, sino por su capacidad de conectar con el público en cualquier escenario.

(Con información de Reforma)