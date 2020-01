Bryan Cranston homenajea la película El Resplandor

Cancún.- El aclamado Bryan Cranston quien dio vida a “Hal” en la serie “Malcolm in the Middle” y fue protagonista en “Breaking Bad", formará parte de la publicidad que se expondrán en la transmisión del Super Bowl LIV.

La marca de refrescos “Mountain Dew” realizó un comercial donde recrean la icónica escena del hacha de Jack Torrance, personaje interpretado por Jack Nicholson en la película “El Resplandor”. El video con una duración de 30 segundos únicamente es un adelanto, ya que el comercial se estrenará de manera oficial el 2 de febrero en Miami, en la final de la NFL.

We're screaming with excitement at having snagged @TraceeEllisRoss for our #SuperBowlLIV commercial. And so is she! #MTNDEWZeroSugar pic.twitter.com/XmsBs5ZCpm