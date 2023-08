BTS aparecerá en el próximo documental de Michael Jackson

De acuerdo con el abogado del entretenimiento, John Branca, un nuevo documental de Michael Jackson saldrá a la luz en unos meses, donde el famoso grupo BTS tendrá una pequeña pero significativa aparición.

Durante su aparición en la serie de Michael Jackson conocida como ‘King of Style’, declaró que es impresionante y hermosa la similitud de movimientos que utilizan los integrantes en sus bailes, haciendo referencia al Rey del Pop.

‘Hay una secuencia maravillosa que me encanta, en la que ponemos a BTS y Michael uno al lado del otro. Y es notable cuántos de los movimientos que BTS puede hacer directamente desde el video de Michael J, y son el grupo más grande del mundo en este momento’.

No es sorpresa que Branca apareciera en el programa, ya que además de haber sido abogado de Michael, es el co-ejecutor de su patrimonio.

Que una persona que era tan cercana al Rey del Pop, declare la similitud entre ambos, volvió locos a ARMY (fanáticos de BTS), quienes ya se habían dado cuenta de lo mucho que los pasos de BTS les recordaba a Michael.

Cuando salió ‘Dynamite’, los siete miembros dieron a conocer que entre sus artistas favoritos se encontraba Michael Jackson y que de hecho, se inspiran en la forma en la que él se movía por todo el escenario para lograr shows inolvidables.

ARMY sólo tardó segundos para encontrar las referencias y guiños de BTS hacia el estilo de baile del intérprete de ‘Thriller’.

Aún no se sabe la fecha exacta de su lanzamiento, pero se espera que con ayuda de los moonwalkers y ARMY, este documental se convierta en un éxito.

