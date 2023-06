BTS arrasa con el número uno en las listas de Billboard

“Tus comienzos serán humildes pero tu futuro será próspero”. BTS una vez más logró posicionarse en el número uno de las listas de Billboard Global 200 y Billboard Excluding United States, siendo el grupo de kpop más reconocido.

"Take Two" debuts at #1 on Billboard's Global 200 and Billboard Global Excl. US Charts, @BTS_twt's 7th song to achieve this! 🌎 pic.twitter.com/gyS8Jj54GF — BTS Charts & Translations (@charts_k) June 20, 2023

ARMY celebra la llegada de Take Two, la última canción que el grupo sacó, después de que Jin y J-Hope entraron al servicio militar. La canción es un consuelo para todos sus fans, que esperan el día en que los miembros puedan presentarse en los escenarios juntos, como la familia que son.

No es la primera vez que el grupo logra posicionarse en los charts de Billboard.

.@BTS_twt has now charted a song on Billboard Hot 100 every year for 7 consecutive years (since 2017; "DNA"). pic.twitter.com/mhgqJilMe8 — BTS Charts & Translations (@charts_k) June 20, 2023

Dynamite y Life Goes On se posicionaron en el #1 en 2020. En 2021 Butter se mantuvo 2 semanas en las listas como el #1, mientras que Permission to Dance y My Universe (colaboración con Coldplay) estuvieron una semana en el top.

Desde su debut en 2010, el grupo conformado por Namjoon, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, Taehyung (V) y el golden maknae Jungkook, ha demostrado que sus esfuerzos a lo largo de los años rindieron frutos.

A inicios de su carrera en el kpop, los chicos pasaron por situaciones precarias y duras, ya que la empresa en la que firmaron estaba cerca de la bancarrota. Los chicos se llegaban a preguntar si algún día serían famosos, lo que no sabían en ese momento es que se convertirían en algo más que famosos, serían leyendas.

Los integrantes han establecido sus propios estilos musicales y eso lo pudimos ver en las presentaciones de J-Hope en el festival musical Lollapalooza o en la gira mundial de SUGA, quien decidió usar su nombre artístico de solista “Agust D”.

Las distintas personalidades y gustos musicales de los miembros, al combinarse crean éxitos mundiales que tocan el corazón de personas de todas las edades.

BTS es considerado por muchas celebridades como John Cena, Jimmy Fallon y cantantes reconocidos como Halsey, Ed Sheeran, Chris Martin, Meghan Thee Stallion, Charlie Puth se consideran “armys”, que es el nombre que el grupo le dio a sus fans.

Muchas veces escuchamos a personas decir que la música les salvó la vida y BTS no está exento de eso. Sus canciones nos recuerdan que hay muchas cosas por las cuales es hermoso vivir, o que enfrentar a nuestros demonios es parte de sanar y a no pedir permiso para bailar. Sin duda la llegada de Take Two nos demuestra el poder de ARMY para poner en alto el nombre del mejor grupo de kpop.

(Con información de redes sociales)