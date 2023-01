BTS: Jimin debutará como solista con nuevo álbum

En febrero, Jimin de BTS debutará como solita y sorprenderá a sus fans, según informan medios coreanos.

La fecha para el lanzamiento del primer álbum individual de Jimin se encuentra en discusión por su empresa representante, BigHit, según Sports Donga.

La agencia le dijo a My Daily que la nueva producción "será lanzada después de que se confirme el cronograma".

Aunque se ha especulado la fecha para el estreno, aún no hay más detalles sobre el debut de Jimin, quien recientemente colaboró con Taeyang de BigBang, en un regreso a la música luego de seis años, con el tema "Vibe".

#BTS ' #Jimin will supposedly drop his highly anticipated debut solo album in February!👏💿💥2⃣❤️‍🔥👑💜 PJM1 in February JIMIN IS COMING PJM1 IS COMING pic.twitter.com/Ikw3KcUHS8

Jimin sorprendió a sus seguidores con su colaboración en el tema "With You" con el cantante coreano Ha Sungwoon por su interpretación. También participó en el sencillo "Bad Desicions" de Benny Blanco junto a Snoop Dogg y sus compañeros de BTS, V, Jin y Jungkook.

El artista sería el cuarto miembro de BTS en trabajar oficialmente en solitario luego de J-Hope, RM y Jin. Esto se desarrolla durante el periodo de pausa de la agrupación en la que los cantantes cumplirán con su servicio militar.

Cabe mencionar que este lunes, Dior dio a conocer que el cantante es su nuevo embajador mundial

“JIMIN inicia esta asociación al incorporar las creaciones más recientes de Kim Jones. Con un look inspirado en la ropa deportiva de la colección #DiorSummer23 , el artista canaliza la pasión de Monsieur Dior por el aire libre”, se lee en el tuit de la página oficial de la marca.

As a new global ambassador for Dior, @BTS_BigHit group member JIMIN kicks off this partnership by embodying the newest creations by Kim Jones. Wearing a sportswear inspired look from the #DiorSummer23 collection, the performer channels Monsieur Dior's passion for the outdoors. pic.twitter.com/t3PRuekW6u