Esta es la historia de la bufanda gigante de Lenny Kravitz

CIUDAD DE MÉXICO.- Es una historia larga y extraña. Casi un mito. En 2012, Lenny Kravitz fue fotografiado caminando por Nueva York, en pleno invierno, luciendo una bufanda gigante. Esas imágenes se transformaron en meme, principalmente por el extraño tamaño de la prenda (podía cubrir a varias personas). Muchos comparten esa foto en las redes sociales los días de mucho frío.

El rockero estuvo de invitado en el programa de Jimmy Fallon y el conductor no dudó en preguntarle sobre esta extraña bufanda. El músico estadounidense reconoció que no se puede acostumbrar al frío de Nueva York, comparte el portal de noticias TN.

I know Lenny Kravitz scarf day is not until November, but I really feel like I need it today pic.twitter.com/0gPht3PoIx