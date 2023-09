“Cacería en Venecia” aprobada por la crítica y la audiencia

Cacería en Venecia llego a las salas de cine en la mayoría de los mercados del mundo el 15 de septiembre, es secuela de las cintas Asesinato en el Expreso de Oriente (2017) y Muerte en el Nilo (2022) todas las películas están basadas en los libros de Agatha Christie, esta trilogía ha sido dirigida y protagonizada por Kenneth Branagh quien ha interpretado a el detective Hércules Poirot.

Está nueva película está inspirada libremente en la novela “Las manzanas” cuyo título original en ingles es Hallowe'en Party publicada en 1969, la adaptación cinematográfica era de las más anticipadas de este 2023, ahora mezclan el tono de detectives con el suspenso sobrenatural.

La cinta debutó con un 80% de aprobación el conceso de la crítica de medios especializados de EUA según el Rotten Tomatoes lo cual certifica al proyecto como “fresco”.

#AHauntingInVenice is now Certified Fresh at 80% on the Tomatometer, with 88 reviews: https://t.co/oqRW1udXEs pic.twitter.com/cmbbxGxewE

La calificación de la audiencia en el sitio es del 76% un número positivo considerando que pareció gustarle en la mayoría, aunque en el CinemaScore consiguió una B, con estos resultados en teoría debería de tener un buen debut y 20th Century Studios espera que sea un éxito.

It's a B for A Haunting in Venice. Let us know your thoughts in the comments! #AHauntIngInVenice #CinemaScore pic.twitter.com/SuEED6ZeTE