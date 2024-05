Cae demanda sobre Madonna por concierto ‘triple X’ en California

Parece ser que Madonna no se encuentra en buenos términos con sus fanáticos.

Uno de ellos interpuso una demanda en contra de la ‘reina del pop’ donde la acusa de exponer involuntariamente a su público en un show a contenido subido de tono, el cual calificó de pornográfico.

El hombre también señaló el retraso en la hora del show, además del hecho de que el recinto donde se presentó carecía de aire acondicionado.

La presentación a la que hace referencia ocurrió el 7 de marzo en el Foro Kia en California, como parte del ‘Celebration Tour 2024’, y lo que pide es el reembolso del boleto o las ganancias que obtuvo de esa presentación, dio a conocer el medio de entretenimiento TMZ.

#Madonna is being sued by a dude who claims he was blindsided by all the sex stuff during her "Celebration" tour, claiming she should have given a heads-up to folks before they plunked down their hard-earned cash.



