Revelan detalles de la película de "Call of Duty"

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Películas basadas en videojuegos… ¡qué difícil ha sido durante décadas, tener una adaptación justa a la pantalla grande! ¿Será Call of Duty de Stefano Sollima la excepción?

El director de Sicario: Day of the Soldado charló con Slash Film sobre qué tan diferente será su próximo proyecto. “Pienso que es más la idea, el concepto de contar la historia de un soldado”, dijo Sollima. “Es algo que no se ha visto mucho. Han habido muchas películas de guerra, pero no de soldados”, indica el portal de noticias Cinepremiere en su sitio web.

También te puede interesar: ¡Extra, extra! 'Goku' da a conocer el estreno de su nueva película

¿Será esta la clave del éxito de la saga de Activision llevada al cine? Lo cierto es que será una “adaptación liberal”. “Siento que una película una película debe ser completamente diferente como experiencia, a cualquier videojuego. Así que, a fi nde hacer una buena película basada en un videojuego, debes traicionar la estructura. Debes ignorar la idea por la que hicieron el videojuego. Necesitarás crear algo que es completamente nuevo y hacer una gran película”.

Esto podría sonar emocionante para los seguidores de Sollima, aunque no necesariamente son buenas noticias para los fans de los videojuegos, sobre todo si recordamos esa clase de “libertad” en películas como Mario Bros., Double Dragon, Dead or Alive, Street Fighter, Doom, y muchas, muchas más…

¿Qué opinan? Se dice que Chris Pine o Tom Hardy podrían estelarizar Call of Duty Movie, contando la historia de ESE soldado que quiere narrar Sollima, ¿será buena idea volver a entrar al terreno prohibido de las adaptaciones de videojuegos? Mientras tanto, recordemos que el último juego de la franquicia, no vendió que la empresa esperaba, quizás la popularidad de este juego haya quedado atrás, ¿o no?.