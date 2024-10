Cambian origen del nombre ‘Blancanieves’ en filme con Rachel Zegler

A pesar de que aún no se ha estrenado en cines, la película de ‘Blancanieves’ protagonizada por Rachel Zegler continúa causando polémica, ahora por el nuevo significado que le han dado al nombre de la princesa.

En una reciente entrevista, la actriz estadounidense habló sobre su fructífera carrera en Hollywood a la corta edad de 23 años.

Entre sus relatos, contó lo importante que es para ella llevar al cine una nueva versión del cuento infantil pese a las críticas de la sociedad.

Rachel Zegler reveals that instead of “skin as white as snow,” the upcoming live-action “Snow White” has a new take on the origin story for the princess’ name:



“It fell back to another version of ‘Snow White’ that was told in history, where she survived a snowstorm that… pic.twitter.com/r2NWjKlhJD